Yunanistan ve Suriye sınırında 3'ü FETÖ mensubu 12 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, hudut güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."