Kırklareli'nden 41 Roman vatandaş umreye uğurlandı

Umre ziyaretinde bol bol dua edilmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Kendinize, ailenize, çocuğunuza, ülkemize, Lüleburgaz'a, milletimize, devletimize bolca dua edin. Biz birbirimizi seviyoruz." dedi.

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