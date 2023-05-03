Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için bir otelde düzenlenen törene katıldı.

Temiz ve güvenilir plajlara Mavi Bayrak asıldığını anımsatan Atalay, sendikal örgütlülüğe sahip ve devlete karşı yükümlülüklerini yerine getiren işletmelere ise artık Beyaz Bayrak verileceğini söyledi.

Türkiye'de sendikalı işçi oranının yüzde 14 civarında olduğuna dikkati çeken Atalay, düşük olan bu oranın Türkiye'ye ve Türk çalışma hayatına yakışmadığını dile getirdi.

Birçok işverenin sendikal örgütlenmeye karşı olduğunu ifade eden Atalay, "Kafanı kaldırdığın zaman değişik ortamlarda bedel ödüyorsun. Birçok işveren 'Sendikaya ne gerek var?' diyor. Bu yaklaşım doğru değil. Bu kimseye bir şey kazandırmıyor." diye konuştu.

Beyaz Bayrak uygulamasının hayata geçmesinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) önemli katkısının bulunduğunu vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:

"Beyaz Bayrak uygulaması o kadar önemli ki örgütlenmeden korkmamak lazım. Şimdi kamu sözleşmeleri gündemde. Bu sözleşme kapsamındaki işçi 150 metre yüksekte elektrik direğinde çalışıyor. Bir işçimiz can verdi, diğeri komada. Bu insanlara 10 bin lira, 11 bin lira vermek adil değil, doğru değil. Yoksa verme ama varsa bu insanlara nefes aldıracak ücretler vermek lazım."

- 20 işletmeye "Beyaz Bayrak" verildi

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Beyaz Bayrak Ödülleri'ni kazanan işletmelerin temsilcilerine sertifikalarını takdim etti.

Bu kapsamda, Ford Otomotiv, Tat Gıda, Kordsa Teknik Tekstil, Alarko Carrier, Türkiye Şişe ve Cam, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm AŞ, Socar Türkiye, Siemens, Bosch, Kale Radyatör, İstikbal Mobilya, Tetra Pak Paketleme, Borusan Mannesmann Boru, Pınar Süt, TÜPRAŞ, Vakko, Kolin İnşaat, Sanko Tekstil, Sarkuysan Elektrolitik ve Oyak Çimento'ya Beyaz Bayrak Ödülleri verildi.