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Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 16:16, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 17:02
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Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

İbrahim Baştürk idaresindeki 42 BY 762 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Paşa Mahallesi Sekizli Yaylası yolunda karşı yönden gelen Ergün Ata yönetimindeki 42 JF 252 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Ergün Ata ile otomobildeki Hatice Ata, Naciye Öğür, Bekir Öğür ve ticari araçta bulunan sürücünün dedesi İbrahim Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü İbrahim Baştürk ile Hayriye Ata, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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