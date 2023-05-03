Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum. Sizlerin aracılığı ile Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız. Buradan bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan, mert, Karadeniz gibi yüreği coşkulu insanlarını selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatı ile denizi ile yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım. Sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilerime sahip olup da gururlanmamak mümkün mü? Şair ne güzel anlatmış Rize'mizi; Cennetten bir bahçeyi yüklemişler bahçeye, getirip kondurmuşlar buraya Rize diye. Oy deniz Karadeniz, ay doğar yaylalara, Rize şahidim olsun düştüğüm sevdalara. Sevdasına düştüğüm güzelliğine vurulduğum Rize'yi siz değerli insanlarını saygıyla selamlıyorum.

Bugün bir kez daha sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bir kez daha Rizeli kardeşlerimle kucaklaşmanın sevincini yaşıyorum. Beraberce 21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarıları ile beraberce tanıştırdık. Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Milletimizin iradesine kurulan prangalaı beraber parçaladık. Ülkemizi nice fırtınanın içinden beraber çıkardık. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarını beraberce püsküttük. Her karışında şehit yatan aziz vatanı beraber savunduk, beraber yücelttik. Rize-Artvin Havalimanı Rize'ye ayrı bir güzellik kazandırıyor. Bu hizmet olacak. İnşa ettiğimiz yollarla Rize'yi sadece İstanbul, Antalya, Diyarbakır'a değil Avrupa'dan Asya'ya tüm dünyaya bağladık. Ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik.

"Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle destan yazacağız"

Şimdi sormak lazım bay bay Kemal, sen ne yaptın bir söyle, senin referansın var mı? Özetin özeti eserlerimiz bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın birer örneği, bunlar Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla neyi kastettiğimizin işaretidir. Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı, bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz? Ata yurduma işte bu yakışır. Karadeniz'in incisi Rize'mize böyle bir duruş yakışır. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun.

Siz bize güvendiniz, itimat ettiniz, inandınız biz de sizin için aşkla çalıştık. Bize yüklediğiniz emaneti yere düşürmeden, leke sürdürmeden size layık olabilmek için canla başla mücadele ettik. Sevginize, sizlerin şu karşılıksız muhabbetinize mazhar olabilmek adına gecemizi gündümzümüze kattık. 40 yıl... dilekolay, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz.

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Yalana bulaşmadık. Milletimize yapmayacağımız bir şeyi söylemedik. Dürüst olduk Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk. Bu ülke geçmişte iki anahtar vaat edip sonra milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördü. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren her işareti yapan fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık.

"Sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar"

Ancak son günlerde bu tiplerin tekrar arzı endam ettiğini görüyoruz. Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler sonra 7 oldular bir ara 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar 14-15 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Sağa sola makam dağıtmaktan bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Bay bay Kemal çıktı Londra'daki tefecilerden güya 300 milyar dolar ayarladım dedi. Bunun üzerine masadaki diğer ortağı böyle bir paranın olmadığını, gelmediğini, uzunca bir sürede gelmeyeceğini anlattı. Mahalli idareler seçiminde bedava traktör sözü vermişlerdi. Dağıttılar mı? Hayır, sonra çıkıp biz onu ilgi çekmek için söylemiştik dediler.

"Yaş çay alım fiyatını 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz"

100 yıllık Cumhuriyeti değiştirecek olanlarla beraber misiniz? Onun için 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi veriyor muyuz? Bunların her işi yalan dolan, palavra. Artık yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor. İşte yanlarında terör örgütünün temsilcileri, terör örgütlerinin parlamentodaki temsilcisi neler söylüyor neler. Koalisyon ortakları Rize'de toplaşmışlar çay konusunda yine atıp tutmuşlar. Unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşim bay bay Kemal'in ve avanesinin palavralarına asla itibar etmez. Rizeli hemşehrilerim adı yalancı çobana çıkmış birine ve saz arkadaşlarına pirim vermez. Bizim Rize ve çay üreticilerimiz içi yaptıklarımız ortada. Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz.

Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum. Tabi biz Rize'de sadece çay üretimini desteklemekle kalmadık. Bunun yanında turizmi de destekleyerek Rizeli kardeşlerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirdik. Şimdi çıkmış Giresun ile ilgili fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz diyor. Bugüne kadar neredeydin? Hep yalan, şimdi gidiyorum Trabzon'a orada da her şeyi anlatacağız. Rize'nin sadece bir mevsim değil dört mevsim 365 gün boyunca kazanması düzenli akarının olması için gayret gösterdik. İşçi kardeşlerime sesleniyorum, kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleri ile yol yürümekten çekinmeyen masadan Rizeli hemşehrilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, problemi varsa bunun çözüm adresi biziz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeterki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gerisi Allah'ın izniyle gelecek, ülkemizin imkanları genişledikçe gereken neyse o yapılacaktır.

Bay bay Kemal ve ortaklarına şu soruları sormanızı istiyorum; Yalanı boyamayla doğru mu edeceksun, akıp giden yılana kardeş mi diyeceksun evet aklına gelirde buraya düşerse bay bay Kemal'e bunları muhakkak sorun. PKK elebaşılarının niçin kendisini desteklediğini sorun. Kandil'deki PKK elebaşıları teröristler ne diyorlar? Biz ne AK Parti'yi ne MHP'yi desteklemeyiz, biz 6'lı masayı destekleyeceğiz. Şimdi bu teröristlerden bu Kandil'deki terör örgütünün başlarından bu millete, bu memlekete fayda gelir mi? Öyleyse biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadıklarını, niçin kendisine destek verdiklerini sorun. Meclis'teki bir saatlik görüşmede bunlara ne vaat ettiğini, kapalı kapılar ardında nelerin sözünü verdiğini sorun.

Benim kardeşlerim ailenin kutsiyetine inanır. Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal, LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İyi Parti onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef yok Deva'sı, Gelecek'i hepsi... HDP bunların hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin asla böyle bir sorunu yok. MHP'nin böyle bir sorunu yok. Şu anda Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz.

Şimdi geliyorum başka yere, ülkemizin savunma sanayii projelerinden neden rahatsızlık duyuyorlar. Ortada böyle bir tartışma yokken 75 yaşından sonra neden kendi mezhep, köken bu meseleyi gündeme getirdi. Bir de daha önce verdiği sözleri neden tutmadığını, kazandığı belediyelerde neden insanımızın ekmeği aşı ile oynadığını sorun. Bay bay Kemal hani kimseyi çıkarmayacaktın belediyelerden. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çıkadılar hala çıkarmaya devam ediyorlar. Ama biz doğru bildiğimiz yolda kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyoruz.

Siz de görüyorsunuz meydanlarda neyi söz verdiysek, milletimize neyi taahhüt ediyorsak göreve geldiğimizde tek tek hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla Rize'de de so 21 yılda 64 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Kolay değil, eğitimde 2 bin 11 adet yeni derslik inşa ettik. Memleketimize üniversitemizi kazandırdık. Gençlik ve sporda 5 bin 962 yatak kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 110 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi hemşehrilerime toplam 1,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, 911 yataklı hamdolsun 11 hastane dahil 29 sağlık tesisini inşa ettik. Yatak sayısı 800 olan Rize Şehir Hastanemiz ve 100 yataklı Güneysu Devlet Hastanemiz ile birlikte 15 tesisimiz ile ilgili süreçler devam ediyor. Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle Rize'de 5 bin 189 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi bugün burada karşımda aldığım resmi rakam Rize 80 bin kişiyle burada. Bu tabi bir şeyi gösteriyor, ne diyor Rize, biz gümbür gümbür sandığa gidiyoruz.

Şimdi Rize'de İlk Evim ile 1100 konut yapıyor, İlk Arsam ile 300 alt yapısı hazır arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1451 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Rize'nin adeta sembolü haline gelen Ayder Yaylası'nın yolunu ve alt yapısını yeniledik. Burada 2 bin araçlık kapalı otopark ile birlikte bir termal tesisin, konaklama birimlerinin, Gelintülü Şelalesi Seyir Terası'nın yapımı sürüyor. Ulaştırmada, göreve geldiğimizde 20 kilometreydi bölünmüş yol uzunluğu biz bunu 190 kilometreye çıkardık. İkizdere-İspir yolundaki Ovit Tüneli'ni İyidere-İkizdere yolu ile Hurmalık Tünellerini, Salara Tünellerini tamamlayıp hizmete soktuk. Dünyaya örnek olan yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı'mızı denizin üzerinde yapıp hizmete aldık mı? Havalimanımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 524 bini geçti. İyidere Lojistik Limanı'mızı inşallah 2025 yılında tamamlıyouz. Pazar, Çayeli ve Fındıklı'ya balıkçı barınakları yaptık. Tarım ve ormanda, Rize'ye 3 içme suyu tesisi, 74 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Taşkın koruma tesisleri ile şehir merkezimiz ile birlikte 151 yerleşim yeri ile 17 bin dekar alan araziyi korumaya aldık. Şimdi Rize'ye toplam 8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide şehrimize bir organize sanayi bölgesi ile teknokent kazandırdık. Enerjide, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Derepazarı'na, İyidere'ye, Kendirli'ye, Salara'ya doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde İkizdere ve Muadiye'ye de doğal gaz getiriyoruz. Rize hak ettiği yere ulaşana kadar inşallah durmayacağız.

Kusursuz olmak hatadan münezzeh olmak sadece Allah'a mahsustur. İnsanoğlu beşerdir. Elbette eksiği, noksanı, kusuru olur. Bizim de eksiklerimiz olabilir. 21 yılda yapmak isteyip de engellerden dolayı yapamadıklarımız olabilir. Ama samimiyetimizden, gayretimizden, Türkiye için verdiğimiz mücadeleden şüpheniz var mı? Rize şahittir 85 milyonun hepsi şahittir. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri görüyorsunuz. Türkiye Yüzyılı için çok daha büyük hedefler belirledik. Ne dediler? Bunlar maket... Neye dediler bunu? Togg'a dediler. Neye dediler bunu? TCG Anadolu'ya dediler.

Hatırlarsanız, fabrikası bile yok dedikleri ilk yerli ve milli aracımız Togg'un dağıtımına başladık. Kalorifer peteğine benzettikleri milli savaş uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Bunlar maket iftirası attıkları Akıncı'yı ve ANKA-3'ü havalandırdık. Katarlılara sattıkları yalanını söyledikleri Arifiye'deki fabrikada yeni nesil Fırtına Obüslerini ve Altay tankımızı ürettik ordumuza teslim ettik. Ortada gaz maz yok dedikleri Karadeniz gazımızı ülkemize rekor bir sürede getirdik mi? Şimdi ücretsiz olarak doğal gazın dağıtımı başladı mı? Bir yıl boyu doğal gaz ücretsiz olarak benim vatandaşıma dağıtımı devam edecek. İlk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık. Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz.

Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Şimdi bir adım daha atıyoruz. Kaynağı kendi doğal gaz ve petrol gelirlerimiz olan bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Yani oradan elde ettiğimiz gelirle aile ve gençliğe bankamızdan kredi vereceğiz. Bu banka aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerimizin desteklenmesi ile ilgili çalışmalarımızın finansmanını karşılayacak. Mesela ev hanımlarımızı primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe, her adımlarında hibe ve kredi destekleri ile yanlarında olacağız. Rizeli gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredisini alacak düğününü yapacak. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz bir kısmı hibe bir kısmı uygun şartlarda kredi olmak üzere belli bir kaynağı yanlarında bulacak. Böylece gençlerimiz hayata daha güçlü başlayacak. Öyle bay bay Kemal ve ortakları gibi bu aziz milleti Londra'daki tefecilere el açar duruma asla düşürmeyeceğiz.