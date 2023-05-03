Hak-İş Başkanı Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması

Şentop: Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir
Şentop: Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz
Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişimi
Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişimi
TÜBİTAK'a ölü yıkayıcı atandı iddiası yalanlandı
TÜBİTAK'a ölü yıkayıcı atandı iddiası yalanlandı
'Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak'
'Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak'
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Hak-İş Başkanı Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin, "Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 16:43, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 17:11
Yazdır
Hak-İş Başkanı Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması

Yozgat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Nohutlu Tepesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Arslan, yüksek enflasyonun getirdiği ağır bir hayat pahalılığının olduğuna dikkati çekerek, hem devletin hem belediyelerin ellerinden gelen bütün imkanları seferber edip, ücretleri enflasyon üzerinde artırdıklarını söyledi.

Arslan, yakın zamanda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalanacağını belirterek, "Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın emekçiler için ilk andan itibaren yola çıkarken söylediği 'biz emekçileri, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' anlayışını 20 yıldır görüyoruz." diye konuştu.

Konfederasyon olarak 14 Mayıs seçimlerini değerlendirirken bazı kriterlerinin olduğunu anlatan Arslan, "Eğer biz 2017 yılında taşeron sistemini çöpe atmasaydık bugün Yozgat Belediyesinde 50 arkadaşımızla sözleşme yapacaktık. Bugün 700 personel adına sözleşme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yıllarca "IMF defol" diye slogan attıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 2013'te IMF'yi kovdu. Allah razı olsun, bugün Türkiye yatırım yapabiliyorsa, Türkiye emekçilerine hakkını verebiliyorsa IMF olmadığı içindir. Biz bir karar vereceğiz. IMF ile yol yürümek isteyen Türkiye'deki muhalefetle mi beraber olacağız, IMF'yi kovan Cumhurbaşkanı'yla mı beraber olacağız? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerle mi beraber olacağız, 15 Temmuz'da hainlere karşı yüreğini, kalbini siper etmiş Cumhurbaşkanı'nın yanında mı duracağız? Kandil'de Türkiye'yi tehdit edenler, Türkiye'de yeni bir dizayn peşinde koşan hain teröristlerin işaret ettikleriyle mi beraber olacağız, milletin adamıyla mı beraber olacağız? Elbette bizim tarafımız belli, biz tarafsız falan değiliz. Milletin yanında saf tutmak, milletin adamıyla yürümek, milletle beraber olmak, bizim taraftarlığımız tarafımızdır. Ülkemizi seviyoruz, ülkemizin gücüne, potansiyeline inanıyoruz. Bu ülkeyi kimseye böldürtmeyeceğiz. Bu ülkeye asla hainlerin ihanetine izin vermeyeceğiz."

Türkiye'ye yeni bir yol, yeni bir dizayn yapmak isteyen hainlerin hesaplarını kursaklarında bırakmanın boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu borcumuzu bu milletle ödeyeceğiz. Biz siyasetçi değiliz. Herhangi bir siyasi partinin mensubu da değiliz, aday da değiliz ama biz milletin ve memleketimizin birliğini, beraberliğini, yapısını korumak zorundayız. Onun için Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen emperyalist Amerika'nın hesaplarını 14 Mayıs'ta yerle bir edeceğiz, bu bizim vatana borcumuzdur. Bu bir seçim değil. 14 Mayıs Türkiye'nin beka sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından işçilerin maaşına yüzde 30 zam içeren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber