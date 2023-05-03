Orman yangınlarına müdahale için iki ile yeni özel havaalanı

Bakan Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesisleri'nde düzenlenen orman yangını söndürme uçakları ve helikopterleri teslim törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teslim alınan uçak ve helikopterleri incelemeye geldiğini hatırlatarak kendisine teşekkür etti. Kırsalın geliştirilmesinin yanında olduklarını belirten Kirişci, Orman Kanunu'ndaki değişikliklere işaret ederek, şöyle konuştu:

"Orman köylümüzün fedakar davranışlarını karşılıksız bırakmamamız ve bu coğrafyaya olan aidiyetlerini pekiştirmek için onları maddi yönden desteklememiz gerekiyordu. Bu çerçevede bu kardeşlerimize ormandan elde etmiş olduğumuz gelirlerimizin masraf kısmı çıktıktan sonra geri kalan kısmının yüzde 10'unun verilmesi imkanını bu yasa sağlamış oluyor. Bugünkü güncel rakamlarla bu rakam tam 2 milyar liraya tekabül ediyor. 2 milyar lira, bu zamana kadar orman köylüsüne verdiğimiz desteklerden ayrı olarak ilave bir destek olarak ulaşmış olacak."

Bakan Kirişci, orman köylülerinin kereste ihtiyacının karşılanmasına ilişkin, "Yüzde 30'unu ödeyerek hem yakacak odun hem de inşaat yapımında kullanacakları kerestenin sağlanmasını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Ormanda çalışanların sosyal güvenceye sahip olmalarını arzu ettiklerini vurgulayan Kirişci, "Bu işi yapan bütün orman köylülerimizin hak edişlerini yüzde 5 daha fazla değerlendirmiş olacağız. Bu da sosyal güvenceyi sağlayacak olan husus" diye konuştu.

Asıl işlerinin yangın çıktıktan sonra krizi yönetmek değil, riski yönetmek olduğunu anlatan Kirişci, bu riskin yönetimi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının mevcut çalışmalarına yenilerini ekleyeceğini aktardı.

"Yeşil vatanı koruduğumuz 31 uçak için 286 milyon dolar ödedik"

Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Dünyadaki yeşil vatanları ve Türkiye'deki yeşil vatanları koruyucu ve kollayıcı olarak kazandırmış olduğumuz hava, kara araçlarımız, insan kaynaklarımız bizlere güç katacak. Toplamda 31 hava aracımız olacak. Bu uçaklarla inşallah biz ihtiyaçlarımızı kendi envanterimizdeki bu hava araçlarımızla belirli ölçülerde karşılamaya çalışacağız. Uçağın kendisi 10 milyon dolar, 10 milyon dolar da bu uçağın donatılarına para verdik. Bu 31 uçak için ödediğimiz para bugün için 286 milyon dolar. Türk lirası olarak bunun 6 milyar lira mertebesinde olduğunu söyleyebiliriz. 20 milyon dolarlık bir aracı bütün kurumlarımızın mutlaka istifadesine sunmamız, bu ülkenin ihtiyaçları noktasında kullanmamız esas olmalıdır."

Orman Genel Müdürlüğü'ne iki özel havaalanı

Yangına müdahalede kullanılan hava araçları için yeni hava üsleri hayata geçirecekleri bilgisini paylaşan Kirişci, "Orman Genel Müdürlüğü hava araçlarımız için Dalaman Havalimanı'nı kullanıyorduk. Ama buranın sivil havalimanı olması harekatımızı kısıtlıyordu. Yangın sezonları turizmin yoğun olduğu dönemlere denk geldiği için bu bizim için riskti. Şu anda inşallah birini Muğla'da, birini de İzmir'de olmak üzere kendimize özel iki hava üssümüzü hayata geçirmiş olacağız. Böylelikle ihtiyaç olduğunda buralar üs olarak kullanılıyor olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, bünyelerindeki araç sayısının 4 bin 981'e ulaştığını belirterek, "Milyarlık yatırımlardan bahsediyoruz. Bu araçların sadece geçen yıl 762'sine ödediğimiz para 5,5 milyar lira. Bu miktarda yatırımları yapmak dün hayaldi, bugün gerçek oldu" dedi.

Kirişci'nin konuşması sonrası OGM bünyesine alınan uçak ve helikopterler için kurdele kesildi. Ardından uçak ve helikopterler gösteri uçuşu sergiledi, yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Üç yıl içinde 16 uçak daha filoya kazandırılacak

TUSAŞ tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi törenle teslim alındı. Üçüncü T70 helikopteri ise yıl sonuna kadar teslim alınmış olacak. Törenle 3 ton su atma kapasiteli 4 Air Tractor model uçak da envantere girdi. Böylelikle siparişi verilen 20 Air Tractor model yangın söndürme uçağının ilk dördü teslim alınarak envantere dahil edilmiş oldu. Üç yıl içinde geriye kalan 16 uçağın da filoya kazandırılması planlanıyor.

Bugünkü törenle ayrıca yangın yönetiminde önemli bir unsur olarak devreye sokulan 1 insanlı keşif uçağı da teslim alındı. Bu uçak tipi, dünyada Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılıyor. Böylece Orman Genel Müdürlüğü'ndeki uçak sayısı 22, helikopter sayısı ise 9'a yükselmiş oldu.