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Bakan Kurum: Tüm dönüşüm alanlarını teker teker bölüştüler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm dönüşüm alanlarını teker teker bölüştüler. Meral Akşener Beykoz Tokatköy'de, CHP'li Engin Özkoç Hendek'te, İBB Başkanı Esenler'de, HDP'li vekiller İstanbul Tozkoparan'da kentsel dönüşüme adeta savaş açtılar. Bu aziz milletin geleceği için uğraşırken onlar her türlü engeli çıkarmak için uğraştılar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 18:12, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 18:14
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Bakan Kurum: Tüm dönüşüm alanlarını teker teker bölüştüler

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Maltepe İETT Blokları Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden 45 gün sonra ilk temelleri atıp 132 bin konutun inşaatını başlattıklarını ve bazı konutların anahtarlarını teslim ettiklerini söyledi.

Yangın ve sel gibi afetlerde olduğu gibi deprem bölgelerini de yeniden ayağa kaldıracaklarını aktaran Kurum, İstanbul'da 1,5 milyon konutluk yüzyılın dönüşümü ile Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "Şöyle rakamları açıklayalım da Kılıçdaroğlu, milletin devletine olan, Cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini Maltepe'den duysun. Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 467 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 87 bine ulaştı." diye konuştu.

Maltepe'de vatandaşların ne sorunu varsa çözdüklerini, ne ihtiyaçları varsa cevap verdiklerini dile getiren Kurum, Esenkent'teki kentsel dönüşüm projesinde 16 blokta toplam 431 konut ve 19 dükkanı Maltepe'nin mimari dokusuna uygun şekilde inşa edip en kısa sürede teslim edeceklerini kaydetti.

Çeşitli engelleme ve iftiralara rağmen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni de 8 Mayıs'ta İstanbulluların hizmetine açacaklarını aktaran Kurum, şehrin en değerli arazisini millete armağan ettiklerini dile getirdi.

- "Meslek odalarıyla dönüşüme takoz koydular"

Vatandaşların sorunlarını çözmek ve verdikleri sözleri tutmak için hiç durmadan çalıştıklarına işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Biz inşa edeceğiz' diyoruz. Bu millete karşı vazifesini yapmayanlar, verdiği sözleri tutmayanlar 'Nasıl yapacaksın 1,5 milyon konutu, nasıl taşıyacaksın insanları, kira yardımlarını nasıl vereceksin' diyorlar. Peki biz hep ne diyoruz? Bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya, onların hayalleri bile ulaşamaz. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de deprem oldu, evleri teslim edip sözümüzü tuttuk mu, tuttuk. Peki, biz 21 yılda Türkiye'de 3 milyon 300 bin konutu dönüştürürken onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Meslek odalarıyla dönüşüme takoz koydular, gürültü yaptılar, güçlük çıkardılar. Bizler, 39 ilçemizde yüz binlerce konutu dönüştürürken, projeler üretirken, anahtar teslimleri yaparken, onlar İstanbul'un en büyük 9 ilçesinde, 48 mahallesinde çalışmaları durdurmak için uğraştılar. Bizler sadece 2022 yılında 164 bin yeni yuvanın yapımını gerçekleştirirken onlar kentsel dönüşüme karşı hayır kampanyaları, mitingler düzenlediler. Mahkemelerle riskli alan kararlarını iptal ettirdiler."

Bakan Kurum, buradan tüm açıklığıyla millete ilan ettiğini belirterek, "Tüm dönüşüm alanlarını teker teker bölüştüler. Meral Akşener Beykoz Tokatköy'de, CHP'li Engin Özkoç Hendek'te, İBB Başkanı Esenler'de, HDP'li vekiller İstanbul Tozkoparan'da kentsel dönüşüme adeta savaş açtılar. Bu aziz milletin geleceği için uğraşırken onlar her türlü engeli çıkarmak için uğraştılar. Milletimiz her şeyi ayan beyan görmektedir. 14 Mayıs'ta milletimiz, 'yapmayız, yaptırmayız' diyen bu zihniyete en güçlü tokadı sandıkta vuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yolda kalan otobüsler gördük."

Muhalefetin geçmiş seçimlerde "Mart'ın sonu bahar olacak" dediğini hatırlatan Kurum, o baharı ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de İzmir'de göremediklerini bildirdi.

Kurum, buralarda "yalancı baharı" gördüklerini belirterek, "Yolda kalan otobüsler gördük. Kardan kapanan yollar gördük. Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük. 'Her şey çok güzel olacak' dediler ama o güzelliği ne hikmetse göremedik. Bu seçim çok kritik ve önemli. Esenkent'te, Maltepe'de sandıklara sahip çıkacağız. Ben de sizlere söz veriyorum. Hep birlikte şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, yapılan duanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla yeni konut ve iş yerlerinin temelini attı.

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