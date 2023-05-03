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THY, yılın ilk çeyreğinde 233 milyon dolar net kar etti

Türk Hava Yolları, (THY) deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen güçlü uluslararası yolcu talebiyle yılın ilk çeyreğini 233 milyon dolar net kar ile tamamladığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 20:09, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 20:18
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THY, yılın ilk çeyreğinde 233 milyon dolar net kar etti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin, 2020'den itibaren Covid-19 salgınıyla yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste yedinci çeyrekte de net kar kaydetmiş olduğu belirtildi.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin getirdiği yıkıcı etkiye rağmen THY'nin, başarılı kriz yönetimi ve 90 yıla dayanan tecrübesi sayesinde 2023 yılının ilk çeyreğini 233 milyon dolar net kar ile tamamlamayı başardığı kaydedildi.

- THY tarihinin en yüksek ilk çeyrek dönem geliri

Bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen gelirin THY tarihinde bir ilk olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın 2023 yılının ilk çeyreğindeki toplam gelirleri 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 43 yükselerek 4,4 milyar dolar oldu ve THY tarihinin en yüksek ilk çeyrek geliri olarak kaydedildi. Toplam gelirin yüzde 84'ünü oluşturan yolcu gelirleri, söz konusu çeyrekte 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 83 artış göstererek, 3,6 milyar doların üzerinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

- Filodaki uçak sayısı 411'e ulaştı

THY'nin uçak filosuna ait verilerin paylaşıldığı açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"THY, 2023 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en genç ve modernleri arasında yer alan filosunu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüterek, 411 uçağa ulaştırdı. Yüzde 10 artışla 41 bini aşan iş gücü ile iç hatlarda yüzde 80,1, dış hatlarda ise yüzde 81,4 doluluk oranıyla toplamda 17 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Küresel enflasyon baskılarının maliyetler üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, güçlü gelir artışı sonucunda ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar - EBITDAR) yaklaşık 770 milyon USD oldu."

Uluslararası havacılık örgütlerine göre THY'nin, Avrupa'nın en çok noktaya uçan hava yolu şirketi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Global hava yolu veri sağlayıcısı OAG'nin yayımladığı verilere göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde küresel dış hat hava yolcu kapasitesi 2019 yılının yüzde 19 gerisinde kalırken THY, 2019 yılı dış hat kapasitesinin yüzde 26 üzerine çıkarak sektörün önde gelen hava yollarından oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütünün (Eurocontrol) verilerine göre son üç yıldır Avrupa'nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan Ortaklığımız, 2023 yılının ilk çeyreğinde de dünyanın en çok uluslararası uçuş sayısı sunan network hava yolu olarak küresel çapta dikkati çekici bir yükselişe imza attı. Ülkemizin havacılık altyapısına olan yatırımlarının bir neticesi olarak da İstanbul Havalimanı ilk çeyrekte Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı oldu."

THY'nin gelecek yıllara dair hedeflerinin paylaşıldığı açıklamada, "Son 20 yılda kapasite, yolcu sayısı ve karlılıkta sektör ortalamasının üzerinde büyüme göstererek, ülkemizin ekonomi ve istihdamına önemli katkılar sağlayan THY, yükseliş trendini istikrarlı bir şekilde sürdürmek için yol haritası kabul ettiği 2033 yılı stratejisini hazırladı. Tüm paydaşlar için yüksek değer üretecek şekilde oluşturulan bu vizyon çerçevesinde Ortaklığımız, filo ve yolcu sayısını 2 katına çıkarmanın yanında yolcu deneyiminde mükemmelleşme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik kapsamında hedefler koyarak sektöre yön vermeye devam etmekteki kararlılığını gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından THY'nin yaptığı çalışma ve yardım faaliyetlerine de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"THY, ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olmasının getirdiği sorumluluk ve bilinçle Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarını seferber ederek, şubat ve mart aylarında 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekiplerini bölgeye ulaştırdı, 430 bin vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi ve 29 bin tondan fazla yardım malzemesini afet bölgelerine sevk etti. Ortaklığımız ilave olarak deprem felaketinin olumsuz sonuçlarının olabildiğince azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 2 milyar TL nakdi bağışta bulunmuş, 1000 adet konutun inşası için gereken desteği sağlamayı ve depremden etkilenen 1000 aileden 1000 personel istihdam etmeyi taahhüt etmiştir."

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