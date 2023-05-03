AFAD Başkanından Kahramanmaraş'taki depremlere dair açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD Başkanı Sezer'den Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin açıklama

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.