AFAD Başkanından Kahramanmaraş'taki depremlere dair açıklama
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 20.16'daki 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 21:45, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 21:52
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD Başkanı Sezer'den Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin açıklama
Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.