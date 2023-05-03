Erdoğan: Bay Kemal'i, İyi Partisi, HDP'si, Deva'sı hepsi LGBT'ci

Rize'de miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet ittifakı bileşenlerini hedef aldı.

LGBTİ+'yı 'sapkın bir yapı' olarak tanımlayan Erdoğan millet ittifakının 'LGBT'ci' olduğunu söyledi.

Erdoğan şunları dile getirdi:

"Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti, onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef yok DEVA'sıymış yok Gelecek'iymiş, şuymuş buymuş hepsi, HDP bunların hepsi LGBT'ci."