Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Yeni Zigana Tüneli'nin açılış töreninde konuştu.

"BAYRAKTAR DEVLETTEN KURUŞ ALMAMIŞTIR"

Erdoğan, muhalefetin, ülkenin iftihar vesilesi projelerine, Bayraktar ailesi ile İHA, SİHA, Akıncı ve Kızılelma'ya saldırdığını dile getirerek "Ama tutturamayacaklar. Güya ben onlara krediler vermişim. Bayraktar grubuna, Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti hükümetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur. Sıkıyorsa çık, açıkla. Yok. Allah rahmet eylesin Özdemir Bayraktar Bey zaten devletten bırakın kredi almayı, arsa dahi kabul etmedi. Bunlar böyle. Yalan bunlarda ganimet ama hesabını ödeyecekler. Biz bu dayatmayla, vesayetle mücadelemizde yüzleştik." dedi.