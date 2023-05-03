Tokat yiyen polis amiri değil Ak Partili yönetici çıktı, Halk Tv paylaşımını sildi
Halk TV bugün yayımladığı haberde Karaman AKP İl Gençlik Kolları Başkanının yaşanan bir tartışma sonrasında polis amirine tokat attığını iddia etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 23:44, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 23:49
Halt TV daha sonra bir video kaydı yayımladı. Halk TV'nin yayımladığı video kaydı Cumhuriyet, Onedio, Veryansın, dokuz8haber, gazetepencere gibi onlarca sitede yer aldı
Ancak, sosyal medyada bir polis yetkilisi, tokat yiyenin polis amiri değil, Karaman AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olduğunu belirtti.
Halk TV yayımladığı haberi hiçbir açıklama ve düzeltme ihtiyacı duymadan apar topar sildi.
İşte Halk TV'nin yayımladığı, sosyal medyada 1 milyon 300 bin erişime ulaşan ve sonrasında hiçbir düzeltme yapılmadan silinen habere dair ekran görüntüsü