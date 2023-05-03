Tokat yiyen polis amiri değil Ak Partili yönetici çıktı, Halk Tv paylaşımını sildi

Halt TV daha sonra bir video kaydı yayımladı. Halk TV'nin yayımladığı video kaydı Cumhuriyet, Onedio, Veryansın, dokuz8haber, gazetepencere gibi onlarca sitede yer aldı

Ancak, sosyal medyada bir polis yetkilisi, tokat yiyenin polis amiri değil, Karaman AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olduğunu belirtti.

Halk TV yayımladığı haberi hiçbir açıklama ve düzeltme ihtiyacı duymadan apar topar sildi.

İşte Halk TV'nin yayımladığı, sosyal medyada 1 milyon 300 bin erişime ulaşan ve sonrasında hiçbir düzeltme yapılmadan silinen habere dair ekran görüntüsü