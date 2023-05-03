İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim

Memleket Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bir TV kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce yaptığı açıklamada "Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara. Yüzde 1 oyu yok bunların. Atın ikisini kenara, kayıtsız destek olacağım. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı istemiyorum, Bakanlık istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum memleket." dedi. Muharrem İnce'nin bu açıklaması Memleket Partisinin sosyal medya hesabından yayımlandı

İnce ayrıca, Cumhurbaşkanı olması halinde Ali Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceklerini, Babacan'ın Atatürk ile problemli olduğunu, tarikatlarla kucak kucağa bulunduğunu, laikliği içine sindiremediğini, Türklüğü tartıştığını iddia etti.