Ekrem İmamoğlu: Selamımız Demirtaş'a olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Baraj Yolu Caddesi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"na katılarak konuşma yaptı.

İmamoğlu Adıyaman'da yaptığı açıklamada Demirtaş'a selam gönderdi. İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyoruz. Selamımız ona olsun." dedi.

"Sevgili kardeşim, dün de söylüyorum, bugün de söylüyorum. Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz. Adalet herkese. Bizim bu buluşmamıza her siyasi görüşten insan gelebilir, başımızın üstünde yeri vardır. Bu memleketin bize emaneti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebediyen yaşamasıdır ve bunu 86 milyon insanımızla yaşatacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız, yargısız infaz yok, ben bilirim yok. Yargı, siyasetin silahı olamaz, adamına göre olmaz. Allah aşkına bizi ayakta tutan tek şey adalettir. Siyaseti samimi yapacağız. Ortak akılla yapacağız."

İmamoğlu, aynı kişinin bir süre sonra yeniden Demirtaş ile ilgili sözünü kesmesiyle şöyle konuştu:

"Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum, sorun yok. Selamımız ona olsun. Onun adaletini diledik, konumuz memleketin seçimi. Sen onu (fotoğrafı) o şekilde tutarsan olmaz. Bak sevgili kardeşim, Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Şimdi onu öyle tutarsan bana hakaret etmiş olursun. Olmaz, bana güvenmiyorsun o zaman. Biz adalet herkese diyoruz. Ona da bana da... Bunu bu şekilde tutarsan olmaz. Bak olmaz, bak bu diyaloğa girer. Bak bizi burada 10 binlerce insan dinliyor şu anda. Anlatabildim mi? Biz sözümüzü söyledik. Benim Gezi davasında arkadaşım hapiste yatıyor. O, Gezi davasında bir yıldır hapiste yatıyor. Biz sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz. Anlatabildim mi?"

Cezaevinde bulunan HDP eski başkanı Selahattin Demirtaş adına kullanılan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Benim oyum sizedir." denildi.