Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6'lı masanın ilk toplantısı sonrasında oluşan neticeyi bir AB büyükelçisine götürüp redakte ettirdikleri, bildirdiklerine dair elimizde ses kaseti var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de soruları cevapladı. Süleyman Soylu, 6'lı masanın ilk toplantısı sonrasında oluşan neticenin bir AB büyükelçisine bildirildiğine dair Türk istihbaratının elinde ses kaseti olduğunu açıkladı.
Soylu açıklamasında "Ses kaseti var. Şu anda birçok beyanat veren ilgilinin gidip, resmi bir yetkili, genel başkanın yetkilisi olarak gidip, ilgili ülkenin büyük elçisi ile konuşmaları. Bundan 4 ay önce, Türkiye'ye gelen bir İçişleri Bakanı'na özel görüşmemde, bunun nasıl olduğunu, kendi ülkesinin büyükelçisinin hangi haltları karıştırdığını söyledim." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: "Elimizde ses kaydı da var"Voice Of Levant (@VoiceOfLevant) May 3, 2023
Soylu: "İlk 6'lı masanın toplantısı sonrası neticeyi CHP'li Ünal Çeviköz aracılığı ile bir AB büyükelçisine redakte ettirdiler, bildirdiler. Elimizde ses kasedi de var" pic.twitter.com/BnjP21M3Ce