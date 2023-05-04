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İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 17:42, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 17:55
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D-140 kara yolu Balbalı kavşağında Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 54 EL 900 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki sürücü Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer ve eşi İbrahim ile çocukları Burak Tunca, araçlarda sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık personeli, yaptıkları kontrolde Hacer Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacer Tunca'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası hastanenin morguna konuldu.

Yaralılardan Nihat Çakıl ve Murat Yılmaz ile İbrahim Tunca da hastanelerdeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden Burak Tunca'nın uzman çavuş olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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