AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel: Seçim tutanağı sandığın tapusudur



AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, oyların sayım sonuçlarının işlendiği ıslak imzalı tutanakların 'Seçimin tapusu' anlamına geldiğini belirterek, "Elinde tapu olduğu sürece, hiç kimse ne sonuçlara müdahale edebilir, ne de başka bir şey yapabilir" dedi.



"HERKESTEN ÇOK BİZ İSTİYORUZ"

AK Partili Özel, gazetemize yaptığı açıklamada seçim güvenliğine yönelik yapılan tartışmaları değerlendirdi. Özel, şöyle konuştu:

"Seçim güvenliğini, sandık güvenliğini en fazla önemseyen parti biziz, AK Parti. Çünkü en büyük parti biziz. Çoktan çok gider, azdan az gider. Eğer bu sandık güvenliği, seçim güvenliği gündeme gelecekse herkesten çok biz istiyoruz.

YÜCEL KAYAOĞLU



