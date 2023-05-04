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AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel: Seçim tutanağı sandığın tapusudur

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, seçim güvenliği tartışmalarını değerlendirdi. "Sandığın tapusu, sonuç tutanağıdır" diyen Özel, "Eğer bu sandık güvenliği, seçim güvenliği gündeme gelecekse herkesten çok biz istiyoruz. Seçim güvenliğini isteyenler tüm sandıklara sahip çıkarlarsa problem olmaz" dedi. Öte yandan YSK'nın binasına yeni sistemler kurulduğunu belirten Özel, güvenlik duvarlarının en gelişmiş sistem olduğunu ifade etti. AK Partinin YSK temsilcisi Recep Özel: Seçim tutanağı sandığın tapusudur

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 08:17, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 08:19
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AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel: Seçim tutanağı sandığın tapusudur


AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, oyların sayım sonuçlarının işlendiği ıslak imzalı tutanakların 'Seçimin tapusu' anlamına geldiğini belirterek, "Elinde tapu olduğu sürece, hiç kimse ne sonuçlara müdahale edebilir, ne de başka bir şey yapabilir" dedi.


"HERKESTEN ÇOK BİZ İSTİYORUZ"

AK Partili Özel, gazetemize yaptığı açıklamada seçim güvenliğine yönelik yapılan tartışmaları değerlendirdi. Özel, şöyle konuştu:

"Seçim güvenliğini, sandık güvenliğini en fazla önemseyen parti biziz, AK Parti. Çünkü en büyük parti biziz. Çoktan çok gider, azdan az gider. Eğer bu sandık güvenliği, seçim güvenliği gündeme gelecekse herkesten çok biz istiyoruz.

YÜCEL KAYAOĞLU


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