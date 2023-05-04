Denizde de yaralar sarılacak: Depremzede balıkçılara 60 bin TL'ye kadar destek



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçı gemileri sahiplerinin, yaşanan afet nedeniyle gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetlerindeki gelir kayıplarını gidermek ve bu faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.



BALIKÇILARA 60 BİN TLYE KADAR DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, denizlerde faaliyet gösteren ve boyu 5 ila 30 metre ve üzeri olan gemilere Adana ili için 5 bin ila 30 bin lira, Hatay'da bulunanlar için ise 10 bin ila 60 bin liraya kadar destek verilecek.

ESMA ALTIN