Gabar'dan petrol fışkırıyor: Ekonomiye 3 milyar dolar katkı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğu müjdesini vermesinin ardından, Türkiye'nin petrol üretimi yeniden gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre; 2022 sonu itibarıyla Türkiye'de toplam 5 bin 532 kuyu bulunuyor ve buralarda 10 milyon 534 bin 898 metre sondaj yapıldı. Sondaj yapılan kuyulardan 2 bin 236'sında üretim gerçekleştirildi.



ÜRETİM 3,5 MİLYON TONU AŞTI

Türkiye'de 1999'da 2 milyon 939 bin 896 ton ham petrol üretimi gerçekleştirilmişti. Üretim, 2020'ye kadar 2 milyon bandında seyrederken, 2020 itibarıyla 3 milyon tonun üzerinde çıktı. 2020'de 3 milyon 202 bin 924 tona ulaşan üretim, 2021'de 3 milyon 441 bin 659 tona, 2022'de de 3 milyon 583 bin 40 tona ulaştı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ