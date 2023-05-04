Akaryakıta çifte indirim geliyor
Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 09:22, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 09:23
ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR
Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.
5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 18.40 liradan satılıyor.
liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.