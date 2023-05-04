Dolar 19,49 TL'ye yükseldi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 19,49 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 17:10, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 17:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,4740
|19,4750
|19,4900
|19,4910
|Avro
|21,4990
|21,5000
|21,4800
|21,4810
|Sterlin
|24,3170
|24,4390
|25,5770
|25,7060
|İsviçre Frangı
|21,8850
|21,9950
|22,9310
|23,0460
|ANKARA
|ABD Doları
|19,4440
|19,5240
|19,4600
|19,5400
|Avro
|21,4590
|21,5390
|21,4400
|21,5200
|Sterlin
|24,2570
|24,4670
|25,5170
|25,7270