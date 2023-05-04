İstanbul'da GSM şirketini dolandıran 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da paravan şirketler kurarak bir GSM firmasını dolandıran 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma, nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma kapsamında, şüphelilerin bir GSM şirketinden, paravan şirketler kurarak "kurumsal abonelik sözleşmesi" adı altında 254 cep telefonu temin ettiklerini belirledi.

Cep telefonlarının, kargo şirketleri aracılığıyla teslim aldıktan sonra ödemesinin gerçekleşmediğini tespit eden ekipler, kurulan paravan şirketlerin yabancı uyruklu kişiler üzerine devredildiğini ayrıca GSM firmasının 2 milyon lira zarara uğratıldığını ortaya çıkardı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, kimliklerini belirledikleri 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına 6 şüpheli emniyete getirilirken, adresinde bulunmayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler, bir zanlının ise yurt dışına çıktığını tespit etti.