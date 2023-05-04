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AK Parti seçim aracının şoförünü darbettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

Erdek ilçesinde yaşanan olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 10:48, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 11:16
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, AK Parti'nin seçim aracına saldırıp şoförü darbettiği öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçe merkezindeki sahil yolunda seyreden AK Parti İlçe Kadın Kolları'na ait içinde 6 kadın ile bir sürücünün bulunduğu seçim minibüsünün müziğinden rahatsız olduğunu belirten 2 kişi ile araç sürücüsü Alaattin Koşan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine seçim aracına saldıran kişiler, minibüsten inen Koşan'ı darbetti.

Seçim aracındaki AK Parti'li kadınların ve çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülediği kavganın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Kadın Kollarına ait propaganda aracının saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırıyı kınayan Başaran, "CHP'li olduğu söylenen gençler ve yanlarındaki kişiler tarafından aracımızın şoförü darbedildi. Üzerine kapanan ablası tekmelendi. Çok rahat bir şekilde fikrimizi, hür irademizle açıklamamızın imkanı Erdek'te ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Tabii bu haletiruhiye burada birkaç kişiyle tezahür etmiş olabilir ama bugünkü saldırı, CHP ve artık 11'li olan masanın ülkemizi germe, kutuplaştırma, nefret söyleminde zirveye ulaştığının, bunun da artık halka yayıldığının ifadesidir. Basit bir saldırı olarak geçiştirmek çok çok yanlış olacaktır." diye konuştu.

Başaran, teşkilatlarına provokasyonlara uymamaları çağrısında bulunarak, "Kadın hakları noktasında bizleri eleştirenlerin bu durumu nereye sığdırabileceklerini açıkçası çok merak ediyorum. Balıkesir CHP İl Başkanı'nı özür dilemeye, teşkilatına sahip çıkmaya davet ediyorum. İnsanlarımızı kutuplaştırmaktan, nefret söylemi oluşturmaktan uzak durmamız lazım. Terörün ve şiddetin her türlüsüne karşıyız." ifadelerini kullandı.

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