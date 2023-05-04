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Silah kabzasıyla darp edilen Prof. Dr. Biçer'den açıklama

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, silahla darp edilmesine ilişkin "Bu saldırı nedeni ile üzgün olmakla beraber bundan sonra da hastalarımı sağlıklarına kavuşturmak için insana ve tıp mesleğine olan saygım nedeni ile tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 20:08, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 20:52
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Bursa'da yaptığı başarılı kalp ameliyatları ile tıp literatürüne giren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, geçtiğimiz yıl ameliyat ettiği bir hasta yakını tarafından annesinin ölümünden sorumlu tutularak silahla darp edildi. Tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen olay hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Biçer, "Yaklaşık bir yıl önce yüksek riskli, sistemik lupus eritematozus nedeniyle böbrek yetmezliği gelişmiş diyaliz hastasını, iki kalp kapakçığında yetmezlik ve koroner arter hastalığı nedeni ile ameliyat ettim. Bu hastanın yakınları tarafından 02.05.2023 tarihinde saldırıya uğradım. Kalp ameliyatları veya diğer cerrahi girişimler her zaman ölüm dahil birçok riskleri taşımaktadır. Ek hastalıkları olan hastalar için bu risk daha fazladır. Hasta yakınlarının hastanın ölümü ve farklı diğer komplikasyonlarından dolayı yaşadığı psikolojik travmalar dahi bu tür şiddetin mazereti olamaz. Bu saldırı nedeni ile üzgün olmakla beraber bundan sonra da hastalarımı sağlıklarına kavuşturmak için insana ve tıp mesleğine olan saygım nedeni ile tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Sağlık çalışanlarına şiddetin engellenmesi için gerekli kanunların düzenlenmesini, uygulanmasını ve tüm sivil kuruluşlarının kamu vicdanıyla hareket etmesini umuyorum. Bu süreç içerisinde desteklerini esirgemeyen başta meslektaşlarım, öğrencilerim, hasta yakınları, Tabipler Odası, Hekimsen ve diğer sağlık sendikalarına teşekkür ederim" dedi.

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