Bursa'da FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Bursa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 11:42, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 11:43
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyeleriyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan terör örgütü şüphelisi 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.