Devrim ve Togg, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilendi

'Enflasyon % 43'e indi, her ay bu şekilde azala azala devam edecek'
'Enflasyon % 43'e indi, her ay bu şekilde azala azala devam edecek'
%0 Faizli 20.000 TL İmkanı!
%0 Faizli 20.000 TL İmkanı!
Sponsorlu İçerik
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim
İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim
Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt
Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt
Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı
Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı
Hastanede görevli profesör darbedildi, 2 hasta yakını gözaltına alındı
Hastanede görevli profesör darbedildi, 2 hasta yakını gözaltına alındı
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı
AFAD Başkanından Kahramanmaraş'taki depremlere dair açıklama
AFAD Başkanından Kahramanmaraş'taki depremlere dair açıklama
HDP'li Sırrı Sakık: İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız
HDP'li Sırrı Sakık: İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hayata geçiyor
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hayata geçiyor
Dünyanın 3. en uzun çift tüplü tüneli Zigana Tüneli açıldı
Dünyanın 3. en uzun çift tüplü tüneli Zigana Tüneli açıldı
Ermenistan uçaklarına hava sahası kapatıldı
Ermenistan uçaklarına hava sahası kapatıldı
Şentop: Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir
Şentop: Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir
Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz
Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişimi
Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişimi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Devrim ve Togg, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilendi

Üniversite öğrencisi Zeynep Özlem Karakelle:- "Togg da yerli ve milli üretimimiz olan bir araç. Bu görüntü bile beni mutlu etmeye yetiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 12:05, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 13:01
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF) yan yana sergilenen Devrim ve Togg, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi bahçesinde görücüye çıkan yerli otomobiller ziyaretçiler tarafından incelendi. Devrim ve Togg ile fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturan katılımcılar, Togg'un direksiyon koltuğuna oturarak otomobili yakından görme imkanı da buldu.

Fuara katılmak için Bolu'dan geldiğini anlatan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Zeynep Özlem Karakelle, Devrim'in Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olduğunu hatırlattı.

Devrim'in Togg ile yan yana sergilenmesinin kendisini gururlandırdığını ifade eden Karakelle, "Togg da yerli ve milli üretimimiz olan bir araç. Bu görüntü bile beni mutlu etmeye yetiyor. Ülkemizin üretim alanında daha da gelişmesini diliyorum. Umarım ilerde de üreteceğimiz nice arabaları da yan yana görebiliriz. Bu iki aracı yan yana görebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Büyük gurur ve mutluluk duydum." dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yemenli Hamza Aklan da Togg'u "muazzam" bulduğunu anlatarak, "Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Togg'u önceden sosyal medyadan görmüştüm. İlk defa canlı olarak görüyorum. 2023'te artık elektrikli arabalar kullanılıyor ama önceden böyle bir şey yoktu. Togg, bana göre ilerde daha da iyi olacaktır." diye konuştu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Uçan ise iki otomobili yan yana görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Mezun olduktan sonra ben de yerli otomobiller üzerine çalışmak istiyorum. Togg, genel olarak çok güzel duruyor. Kendi segmentindeki araçlara göre gayet iyi." ifadesini kullandı.

Togg'u incelemek için fuara katıldığını aktaran 54 yaşındaki Metin Çekiç de Togg ile gurur duyduğunu söyleyerek, "Bu ülkenin evladı olarak büyük mutluluk duydum. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'den emekli olduğum için Devrim'i daha önce ziyaret etme fırsatı bulmuştum ama Togg'u ilk defa gördüm. Süper bir otomobil olmuş. Gayet teknolojik, çok hoşuma gitti. Yapanların ellerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki fuar 2 gün ziyaretçilere açık olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber