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Akdeniz Üniversitesi, deprem araştırma projeleri için 15 milyon liralık bütçe ayırdı

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan:- "Binalar için depreme dayanıklı yeni tasarım metotları, mevcut yapılar için alınabilecek önlemler, deprem konusunda toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayacak uygulamalar konularındaki bilimsel araştırma projelerini destekleyeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 12:24, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 13:01
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, olası depremlerin etkilerinin en aza indirilmesi için altyapı projeleri desteğiyle ilgili 15 milyon liralık çağrıya çıktıklarını söyledi.

Özkan, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından herkesin üzerine düşen yardımı yapmak için seferber olduğunu belirtti.

Deprem konusunda Akdeniz Üniversitesinin en büyük proje desteğini duyurmak için toplandıklarını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Olası depremlerin etkilerinin en aza indirilmesi hedefi doğrultusunda altyapı projeleri desteğiyle ilgili çağrıya çıkıyoruz. Proje destek miktarını 15 milyon lira olarak belirledik. Bu kapsamda binalar için depreme dayanıklı yeni tasarım metotları, mevcut yapılar için alınabilecek önlemler, deprem konusunda toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayacak uygulamalar konularındaki bilimsel araştırma projelerini destekleyeceğiz. Proje süresi ek süreler dahil en fazla 24 ay olacak. 9 Mayıs'ta başlayacak başvuru sürecimiz 9 Haziran'a kadar devam edecek. Başvurularla ilgili değerlendirme sürecimizin ardından 11 Temmuz'da sonuçları ilan edeceğiz."

- Yivli Minare'nin malzeme dayanımına yönelik ön çalışma yapıldı

Türkiye'nin deprem kuşağında yer almasının tarihi yapılar için büyük tehlike yarattığını aktaran Özkan, Üniversitenin Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Özçelik'in danışmanı olduğu Yivli Minare'yle ilgili tez çalışması yapıldığını söyledi.

Son deprem çalıştaylarında kentin simgelerinden Yivli Minare'nin gündeme geldiğini vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Yivli Minare'nin tarihi eser olması nedeniyle malzeme dayanımına yönelik sınırlı düzeyde testler yapılmıştır. Yapılan ön araştırmalar ne yazık ki Yivli Minare'nin güneye doğru yatık olduğunu ve olası bir depremde yıkılma riski taşıdığını ortaya koyuyor. Tarihi yapılarımızı korumak adına hangi tarihi yapıların riskli olduğunun tespiti ve gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılması çok önemli. Bu vesileyle tarihi yapılarımızın deprem dayanımıyla ilgili bir çalışma yapılması için de buradan çağrıda bulunmak istiyorum."

Minareyle ilgi nasıl çalışma yapılabileceğine değinen Özkan, "Ramazan hocamızın çalışması var ama daha ileriye gidemedi. Bu çağrıyla belki daha da ileriye gider. Çünkü bunlar ciddi miktarda bütçe gerektiren şeyler. Belki insanların kafasında bir şey yanar, biz de maddi olarak katkı sağlayarak rehberlik ederiz. Sadece ön çalışma bu. Yivli Minare'ye umarım üniversitemizin katkısı olur. " diye konuştu.

- "Üçüncü rahim naklini yakın zamanda duyarsınız"

Bir gazetecinin rahim nakliyle ilgili usorus üzerine Özkan, Türkiye'nin ikinci rahim nakliyle dünyaya gelen "Özlenen" bebeğin ailesiyle yaşadığını, rutin kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.

Ailenin kendisine bebekle ilgili fotoğraflar attığını anlatan Özkan, "Hafta sonu bir donör çıktı, rahim nakli için özel izinle yapılıyor bunlar. Nakil olacak kişi Antalya'da olmadığı için sıcak gelmedi. Antalya'dan olması bizim işimizi çok kolaylaştırıyor, daha güvenli oluyor. Belki üçüncü rahim naklini yakın zamanda duyarsınız. İnşallah üçüncünün müjdesi olabilir." açıklamasında bulundu.

Toplantıya, Projelerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) Komisyon Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Erkan, Prof. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Prof. Dr. Engin Karadağ, Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Prof. Dr. İrfan Turhan, Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Doç. Dr. Esin Akarsu da katıldı.

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