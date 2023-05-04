Kavcıoğlu: TÜİK'in enflasyon rakamlarına güvenmek lazım

"Türkiye'de vatandaşı yanlış yönlendirmeye yönelik enflasyon anketleri yapılıyor"

Uluslararası haber ajanslarından biri olan Reuters'ta çalışan Nevzat Devranoğlu'nun, Reuters ile TCMB arasında yüzde 30'luk yıl sonu enflasyon tahmini farkı olduğunu belirterek nedenini sorması üzerine Kavcıoğlu şu ifadelere yer verdi:

"(Enflasyon tahmini noktasında) Türkiye'de maalesef garip bir ayrışma var. TÜİK'in enflasyon rakamlarına güvenmek lazım. Türkiye'de çeşitli kurumlar, odalar, birkaç profesörün bir araya gelerek açıkladığı enflasyon rakamları var. Bunların hepsi vatandaşı yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye yönelik hareketler. Devletin kurumlarına güvenmek lazım. Bu tahminler ve anketler çok güncellenerek yapılır. Mesela dünyada da OECD'nin, IMF'nin her üç ayda kendi tahminlerini yenilediğini görürsünüz. Değişmelere göre, kendi beklentilerine göre, karşı tarafı farklı yönlendirmeye göre çeşitli yorumlar yapabilirsiniz. Bunların her üç ayda nasıl yenilendiğini görüyorsunuz. Türkiye ile ilgili anketlere baktığınızda yılın son çeyreğine kadar bizim bütün büyüme rakamlarımızı düşük gösterirler, bizim bütün enflasyon rakamlarımızı yüksek gösterirler. Yılın son çeyreğinde gerçekleşmeye yakın revizeye giderek bizimle aynı noktaya gelirler. Bunların çeşitli amaçları, çeşitli yönlendirmeleri var. Bu konuda çok yorum da yapmak istemiyorum.

"Bilgilendirme toplantısı, Kavcıoğlu'nun soruları yanıtlamasının ardından basın mensuplarını bir sonraki Enflasyon Raporu 2023-III için İstanbul'a davet etmesinin ardından sonra erdi. -