Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın öldü

Söğütlü köyünde yaşayan Nimet Kumkale (60), ahırda süt sağım makinesiyle ineğini sağdıktan sonra prizden makinenin fişini çekmek isterken kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden yakınları tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumkale, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.