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Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini birden kafese almıştır. Uyarıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Kandil'e gidecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 15:37, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 15:39
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Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur

Bahçeli, Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Aydın'ın Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi vatana sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Devletin gücü, milletin ferasetiyle zorlukların her zaman aşılacağını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte inşa ve ihya ederiz. Geçmişte yaptık, yine başarırız. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için aziz milletim sıra sende. İstikrarımıza, istiklal ve istikbalimize sımsıkı sarılmak için aziz milletim sıra sende. Müfteriler, müfsitler, münafıklar ne derse desin, birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü hep birlikte Türkiye'yiz. Çünkü hep birlikte Türk milletiyiz. Gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız, iddiamız, irademiz budur. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberleriyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır. Başaracak inancımız, irademiz, itibarımız vardır."

Bahçeli, alanda bulunanlardan partisi ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır. Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. 14 Mayıs'ta ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz. Ya Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu canlandıracağız ya da ağır sorunlara gömülmüş acıklı bir ülkeye mahkum olacağız."

Son dönemde terör saldırılarında şehit olanları hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Polislerimizin şehit olmasına neden olan alçaklar, altılı masanın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller, CHP ve İYİ Parti ile yanak yanağa vermişler, Türkiye'ye pusu kurmuşlardır. Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye, İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. Bugüne kadar CHP'li bir yönetici çıkıp da buna tepki göstermemiştir. Nevşehir'de duygu sömürüsü yapan, yalandan gözyaşları döken, işi gücü fitne, fesat çıkartmak olan İYİ Parti başkanından hiçbir itiraz da duyulmamıştır. CHP'ye oy veren kardeşlerim böyle bir akıl ve vicdan tutulmasına inanıyorum ki onay vermeyeceklerdir. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim böylesi bir teslimiyet ve ürkekliğe ümit ediyorum ki itibar etmeyeceklerdir."

- "Hani HDP ile ortaklıkları yoktu"

Bahçeli, HDP'nin bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy da Yeşil Sol Parti'ye istediğini hatırlatarak, "Hani HDP ile ortaklıkları yoktu, hani HDP ile beraber yürümüyorlardı. Bunlar yalancıdır, namerttir, güvensizdir. HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini birden kafese almıştır. Uyarıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Kandil'e gidecek. Dikkatinizi çekiyorum; Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, saldırı, suikast ve kanlı eylemlere hizmet edecek. Önemli, altını çiziyorum; CHP'ye ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek, Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacaktır."

Millet İttifakı'nın terör örgütleriyle aynı gayede olduğunu ileri süren Bahçeli, "Küresel emperyalizm zillet ittifakını ele geçirmiştir. Yeminli Türkiye düşmanları umudunu zillet ittifakına bağlamıştır." diye konuştu.

Bahçeli, teröriste acımanın, milli birlik ve kardeşliği yok saymak olduğunu belirterek, "Bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, iblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz, ne de yurdumuz vardır. Maalesef ve aleni şekilde görülüyor ki CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK'yla sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmişlerdir." dedi.

Konuşmasının ardından katılımcılara karanfil dağıtan Bahçeli, MHP Aydın milletvekili adaylarıyla meydandakileri selamladı.

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