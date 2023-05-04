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YÖK, araştırma üniversitelerinde proje yürüten akademisyenleri dinledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Araştırma kültürümüz arttıkça inanıyorum ki araştırmaya ayrılan bütçeler de aynı ölçüde artacak. Burada asıl önemli olan bu araştırma kültürünü üniversitelerimizde yeşertmek yahut kökleştirmektir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 16:07, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 16:12
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YÖK, araştırma üniversitelerinde proje yürüten akademisyenleri dinledi

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, araştırma üniversiteleri tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen projeler, Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, YÖK üyeleri ve araştırma üniversitelerinin rektörleri ile proje yürütücüsü öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda değerlendirildi.

Erol Özvar, Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Proje Değerlendirme Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında, YÖK'ün yürüttüğü Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'nın detaylarını aktardı.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında, YÖK tarafından oluşturulan komisyon aracılığıyla yapılan performans değerlendirmesine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca araştırma üniversitelerine kaynak tahsis edildiğini hatırlatan Özvar, "Araştırma kültürümüz arttıkça inanıyorum ki araştırmaya ayrılan bütçeler de aynı ölçüde artacak. Burada asıl önemli olan bu araştırma kültürünü üniversitelerimizde yeşertmek yahut kökleştirmektir." ifadesini kullandı.

Toplantıda, öğretim üyelerinin proje sunumlarını izleyen Özvar, şunları kaydetti:

"Bu sunumlar bize Türkiye'de araştırma üniversitesi hüviyeti kazanan üniversitelerimizin ne kadar ciddi bir kapasite, potansiyel ve performans taşıdığını gösterdi. Ben başkan olarak Yükseköğretim Kurulunun bizzat tayin etmesiyle değil üniversitelerimizin bizatihi kendi çalışmalarıyla ortaya koyduğu ürünlerle araştırma üniversitesi statüsünü hak edebileceğini düşünüyorum."

Özvar, toplantıda 2022 ve 2023 yıllarında yürütülen projelerin genel bir değerlendirmesini yaptıklarını aktardı.

- "Nitelikli beşeri sermayenin oluşturulmasını hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de yükseköğretim kurumlarının bilgi üretme ve araştırma yapma fonksiyonlarıyla ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli role sahip olduklarına işaret etti.

Şenel, "Önümüzdeki 5 yılda üniversitelerimizin iktisadi ve sosyal kalkınmadaki rolünü, etkin olmalarını ve daha nitelikli beşeri sermayenin oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda, üniversitelerimizin araştırma kapasitelerini geliştirmek için bilimsel araştırma projeleri ile büyük ölçekli araştırma altyapılarının kurulmasını ve geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- Öne çıkan projeler

ADEP kapsamında desteklenen projeleri yürütecek öğretim üyeleri projelerinin sunumunun yapıldığı toplantıda, rektörler de görüş ve önerilerini sundu.

Araştırma üniversiteleri destek programından 2022 ve 2023 yıllarında yararlanan ve halen devam eden 539 proje arasında özellikle tıp ve enerji alanındaki çalışmalar öne çıktı. Araştırma üniversitelerinin projeleri arasında "fatura ödemeyen bina", "yerli kanser ilacı", "uzaktan bakım: web üzerinden evde terapi", "müsilaj erken uyarı sistemi", "kırım kongo aşısı" gibi araştırmalar bulunuyor.

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