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İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli

Siirt'in Pervari ilçesinde 16 Temmuz 2020'de şehit olan polis memuru Muhammed Demir'in Sivas'taki cenaze görüntülerinin de yer aldığı İYİ Parti'nin seçim kampanya filmine erişim engeli getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 16:17, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 17:05
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Şehit Demir'in annesi Dilber Demir, İYİ Parti seçim kampanyası filminde oğlunun cenaze törenine ait görüntülerin kendilerinden izni alınmadan siyasi propaganda amaçlı kullanıldığı ve bu durumun kendilerini üzdüğü gerekçesiyle, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara erişimin engellenmesi talebiyle 28 Nisan'da Sivas 2. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Talebi aynı gün değerlendiren ve yerinde gören mahkeme, görüntülerin izinsiz kullanılmasının kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğuna hükmederek, kampanya filminin kullanıldığı sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi yönünde karar aldı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde basın açıklaması yapan şehidin annesi Dilber Demir, kampanya filmini izlediğinde büyük şok yaşadığını söyledi.

Görüntüyü izlediğinde acılarının tazelendiğini belirten Demir, "İYİ Parti bizden izin almadan çocuğumun görüntülerini kullanmış, bundan çok rahatsız oldum. Görüntülerin kaldırılması için dava açtım ve bu da kabul oldu." dedi.

- "Bizi siyasi propagandalarına alet etmesinler"

Görüntülerin kullanılmamasını isteyen anne Demir, "Madem böyle duyarlı, şehit ailesini düşünüyor, Sivas'a geldiğinde neden gelip ziyarette bulunmadı. Benim ve gelinimin görüntülerinin kullanılmasını istemiyorum. Terörle ikisi aynı amaçta, altılı masada görüntülerimizin kullanmasını istemiyorum." şeklinde konuştu.

Demir, şehit oğlunun üniformasından torunu için yaptırdığı ve üzerinde "Cennet kokulu kızım, bu yastık benim giydiğim gömlekti. Başını koyduğunda yanında olacağım." yazısı bulunan yastığı göstererek, "Benim çocuğum bu yastığa yatarak 'bunu bana babam bırakmış, ben bunda yatıyorum' babaanne diyor. 'Babaanne ben küçükken babam bizimle kalıyormuş, şimdi gitmiş bu yastığı bana bırakmış' diyor. Buna gel sen dayan. Bundan sonra benim gibi annelerin, babaların canlarının yanmasını istemiyorum. Bizi bunlara, siyasi propagandalarına alet etmesinler." ifadelerini kullandı.

- "Vicdanınız hiç mi sızlamıyor?"

Şehit babası İbrahim Demir ise oğlunun görüntülerinin kullanılmasına tepki göstererek, şöyle devam etti:

"Teröristlerle işbirliği yapan bir parti nasıl olur da benim çocuğumu böylesine bir reklamda kullanır. Kandil'den emir alıyorlar, terörist başlarından emir alan bir parti nasıl oluyor da benim çocuğumu reklamında kullanıyor. Şehitlerimiz boşu boşuna mı bu vatan için şehit düştü, yazık günah değil mi? Vicdanınız hiç mi sızlamıyor?"

Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Fatih Deveci ise mahkemenin erişim engeli kararına rağmen görüntülerin kullanılmasına tepki gösterdi.

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