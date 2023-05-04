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FED'den sonra Avrupa Merkez Bankası da faiz artışına devam etti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken, bilanço küçültmeyi hızlandırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 16:22, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 16:50
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FED'den sonra Avrupa Merkez Bankası da faiz artışına devam etti

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi.

Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3,75'e, mevduat faizinin yüzde 3,25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 375 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekti.

Banka, 3 temel politika faizini son 3 toplantıda 50 baz puan artırmıştı.

- Faiz artırımı beklentiler doğrultusunda

Para piyasaları, çoğunlukla 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, önceki faiz artışlarının ekonomide etkisini göstermeye başlamasına karşın ECB'nin faiz oranlarını artırması dikkati çekti.

ECB'nin faiz artırım hamlesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltmesinin ardından geldi.

ECB, aldığı 7. faiz artırımı kararıyla Avro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 7 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken, gelecekte yapılacak hamleler konusunda ise herhangi bir işaret göstermedi.

ECB karar metninde, Banka'nın, enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için yetkisi dahilindeki tüm enstrümanları ayarlamaya hazır olduğu belirtilerek, "Banka Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama düzeyi ve süresini belirlemek için verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edecek." denildi.

Faiz oranlarının enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ciddi şekilde sınırlayıcı seviyeye gelmesini sağlayacağı aktarılan karar metninde, Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamındaki (APP) alınmış varlıkların anaparalarının Temmuz 2023'ten sonra yeniden yatırıma yönlendirilmeyeceği kaydedildi.

ECB'nin bilançosunu küçültmesi, parasal sıkılaştırmanın bir başka önemli yapı taşı olurken, bilançoda Haziran 2023 sonuna kadar aylık ortalama 15 milyar avro azalmanın devam edeceği bildirildi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 seviyesine yükselmişti.

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