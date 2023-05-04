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Nasuh Mahruki'ye ceza: AK Parti'ye 10 bin TL ödeyecek

AK Parti'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada, eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 16:57, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 17:40
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Nasuh Mahruki'ye ceza: AK Parti'ye 10 bin TL ödeyecek

Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu hazır bulunurken, davalı Mahruki ve avukatı katılmadı.

Hakim, Mahruki'nin avukatının esasa ilişkin beyan dilekçesi sunduğunu belirterek, Cemaloğlu'na söz verdi.

Avukat Cemaloğlu önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve davanın kabulüne karar verilmesi talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Mahruki'nin AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı davanın dilekçesinde, Mahruki'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" kaydedilerek, 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

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