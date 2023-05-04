Nasuh Mahruki'ye ceza: AK Parti'ye 10 bin TL ödeyecek

AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı davanın dilekçesinde, Mahruki'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" kaydedilerek, 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

Avukat Cemaloğlu önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve davanın kabulüne karar verilmesi talep etti.

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