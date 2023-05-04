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Kültür Sanat Muhabirleri Çanakkale'ye gidiyor

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nin dördüncüsünü düzenlediği "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla devam ediyor. Projenin son etkinliği ise 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 07:00, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 17:05
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Kültür Sanat Muhabirleri Çanakkale'ye gidiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" projesinin son etkinliği 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

Ezine Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek proje kapsamında Ankara, İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli illerinden 50'ye yakın Kültür sanat muhabiri Çanakkale'de bir araya gelecek. Ankara'dan gidecek gazetecilere Sincan Belediyesinin ulaşım desteği verdiği proje kapsamında Kültür sanat muhabirleri 3 gün boyunca Çanakkale'nin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceleyecek.

Türk milletinin yeniden var oluş savaşının verildiği Çanakkale'de şehitlik başta olmak üzere Troya ören yeri ve Troya müzesi, Asos ve antik limanı, Neandria antik kenti, Dalyan Kalpligöl ve Antik limanı gibi Çanakkale'nin tarihi ve kültürel değerleri Kültür Sanat muhabirleri tarafından bizzat yerinde görülecek. Troya'da düzenlenecek Hıdırellez şenliklerine de katılacak olan Kültür sanat muhabirleri Ezine'nin tarihi ve kültürel değerleri olan, taş mektep, Abdurrahman camii ve yahşi bey hamamı ve türbesinde de incelemelerde bulunacak.

ÇANAKKALE İÇİN HEYECANLIYIZ

Kültür Sanat muhabirleri derneği başkanı İbrahim Gökdemir bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri proje kapsamında Gaziantep ve Malatya'dan sonra Kütahya'da buluşmalarını gerçekleştirdiklerini son duraklarının da Çanakkale olduğunu ifade etti. Çanakkale için proje katılımcılarının son derece heyecanlı olduğunu ifade eden Gökdemir "stratejik bir öneme sahip Çanakkale'de kazanılmış zaferlerin mekanlarını yerinde görmek yüzlerce tarihi kültürel değerleri keşfetmek için gazeteci meslektaşlarımız sabırsızlanıyorlar. 3 gün boyunca soluksuz bir ziyaret trafiği yaşayıp pek çok yeni şeyler öğreneceğiz. Çanakkale'yi her yönüyle tanıtmak ve anlatmak istiyoruz" dedi.

İbrahim Gökdemir, 4 yıldır projelerini destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çanakkale'nin ev sahipliğini gerçekleştirecek olan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'e, Ankara gazetecilerinin her zaman yanında olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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