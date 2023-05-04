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Erdoğan: Bay bay Kemal teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay bay Kemal teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 18:44, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 19:55
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Erdoğan: Bay bay Kemal teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şu anda Samsun'da caddeler hariç 120 bin kişi var. İşte meydanı görün. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor. Emeklilerimiz, işçilerimiz verdiğimiz mücadeleye sahio çıkıyor. Milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak zincirleri kıra kıra hep beraber zafere koşuyoruz. 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na gidiyoruz.

14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz. 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Samsun'da yeniden tarih yazıyor muyuz? İstiklal harbimizin kıvılcımını ateşleyen Samsun budur. Şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim ne makam ne koltuk ne ünvan gibi bir derdimiz var. Bizim derdimiz milletimize layıkıyla hizmet etmektir. 80 yılda yapılamayan eseri bu ülkeye 21 yılda kazandırdık.

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamleleri bizimle gerçekleşti. Sağlık sistemini sizlerle beraber bugünkü modern hale getirdik. Avrupa'nın en konforlu yollarını, en büyük havalimanlarını, en yeni hızlı trenlerini ülkemize beraber kazandırdık.

14 Mayıs'ta CHP'ye gereken dersi veriyor muyuz? Kale içeriden fethedilir, hanım kardeşlerimin işi çok önemli. Beyler ve gençler, sizler de tüm arkadaşlarınıza ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki 'Bizim bu ülkeye kazandıracak daha çok işimiz var'. Bay Bay Kemal'in ülkemize kazandırdığı bir şey yok. Bizler daha yaşatacak zaferlerin peşindeyiz. Bizi menzile ulaştıracak yol haritasını hazırladık. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in partisini Cumhuriyet düşmanlarının, LGBT savunucularının, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı bir yere çevirdi. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle konuştu söylemiyor. İHA'dan, SİHA'dan, Anka'dan, KAAN'dan neden rahatsız olduğunu açıklamıyor. Batılı büyükelçilere neler taahhüt ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bay bay Kemal teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor.

Herkesin ayrı telden çaldığı Samsun'a bir hayır gelir mi? IMF komserleriyle otel odalarında gizli pazarlık yapanlar Türk ekonomisini yönetebilir mi? 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz. Samsun'da vatan millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz.

Onlar ne yaparsa yapsın biz sadece hizmet ve eser siyaseti yaptık. Yılların altyapı ve üstyapı eksiklerini hep birlikte giderdik.

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