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Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu seçim çalışmaları çerçevesinde Beyoğlu'nda Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Burada berberlere bir müjde veren Bakan Soylu, "Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir bu kadar basit. Önümüzdeki Pazar değil ondan sonraki Pazar berberlerde tatil başlıyor. Kimsenin sözüne bakmayız biz berberlerin sözüne bakarız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 21:43, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 21:45
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İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu seçim çalışmaları çerçevesinde Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezinde, Berberler Odası üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Şükrü Akyüz, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve çok sayıda berber katıldı. Bakan Soylu, konuşmasında; "Kıymetli berber esnafı, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir bu kadar basit. Ticaret Bakanımızla biraz önce tekrardan konuştum Şükrü Başkanın söylediğini de söyledim. Dediğini de ifade ettim. Dedi ki, 'İnşallah önümüzdeki Pazar değil ondan sonraki Pazar berberlerde tatil başlıyor. Ona da minnetlerimizi şükranlarımızı ifade ediyoruz, çünkü sizler de biliyorsunuz bu mesele bizim uzun zamandan beri beklediğimiz takip ettiğimiz bir meseleydi. Nasıl hallolacağı yolunda hep beraber güzel bir sistem kuruldu o sistem içerisinde Allah'ın izni ile beraber o iş bundan sonra devam edecek. Kimsenin sözüne bakmayız biz berberlerin sözüne bakarız" dedi.

"Hadi bakalım seçimi Amerika mı kazanacak Türkiye mi kazanacak hep beraber göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden söz eden Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan 4 yıl kaldı İstanbul'da 4 yıl. Mezarlarımız dikenlikti gül bahçesine döndürdü. Onların hepsini biz yaşadık. Hepsi bizim hayatımıza dokundu. 4 yıldır İstanbul'u yönetiyorlar 4 yıldır. LGBT'den başka bir şey söylemiyorlar. Milletin ahlakına, aile yapısına uzanmaktan başka bir şey söylemiyorlar. Tuhaf tuhaf dans gösterileri ile beraber hepimizin aklı ile oynuyorlar. Hepimizin zihnini kurcalamaya çalışıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Size şunu sormak isterim 4 yıldır İstanbul'da hayatınıza ne dokundu ya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı, bir tek şeyi söyleyin. Dün Kurtuluş'taydık, Şişli'ye doğru çıkarken insanlar çevirdi dediler ki, 'Allah'ınızı severseniz 4 yıldır bir yolu yapamadılar burada ya 4 yıldır bir yolu.' Sonra Tayyip Erdoğan ile aşık atmaya çalışıyorlar. Ya bu millet size Tayyip Erdoğan ile aşık attırır mı? Siz kim Tayyip Erdoğan kim. 3 tane büyükelçinin şımartmasına gelecekler diye, Amerika'nın kendilerini şımartmasına gelecekler diye, hadi bakalım Amerika'da orada Türkiye'de orada seçimi Amerika mı kazanacak Türkiye mi kazanacak hep beraber göreceğiz. Diyorlar ya, 'Her Şey Güzel Olacak' diye, ya bizimle fotoğraf çekiliyor diye Büyükşehir Belediyesinde işten atılan yüzlerce insan var. Fotoğraf çektirmiş ya, fotoğraf çektirmenin nesi var yani. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, APO ile SELO bırakılsın diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler FETÖ'cüler devlete gelsin diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, Doğu ve Güneydoğu'da belediyeleri terörün elinden aldık şimdi 15 Mayıs sabahı belediyeleri terörün eline tekrar vereceğiz diyorlar. Siz sallarsanız İstanbul'u sallarsınız, siz sallarsanız Türkiye'yi sallarsınız berber esnafı buna müsaade etmeyin. LGBT'cileri de bir çuvala koyun, APO'cuları da bir çuvala koyun, SELO'cuları da bir çuvala koyun, terör devleti kurmak isteyenleri de bir çuvala koyun, belediyeleri teröre teslim etmek isteyenleri de bir çuvala koyun hepsini Amerika'ya gönderin, Amerika'nın çocuklarını" diye konuştu.

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