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İstinat duvarı okulun bahçesine çöktü: 3 bina tahliye edildi

İstanbul Beyoğlu'nda istinat duvarı, lise binasının arka bahçesine çöktü. Öğrencilerin derste olduğu sırada yaşanan çökme sonrası çevredeki 3 bina tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 21:57, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 22:02
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İstinat duvarı okulun bahçesine çöktü: 3 bina tahliye edildi

Beyoğlu'nda bir sokakta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Keramet Sokak'taki istinat duvarının çökmesiyle yolun altından kayan toprak ile beton molozları, henüz faaliyete geçmeyen Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesine düştü.

Toprak ve molozların altında kalan bahçedeki ağaçlar devrilirken bazıları ise Sururi Ortaokulu'nun bahçesine düştü.

Olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesi ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekti. Ekipler tahliye ettikleri 3 binanın girişlerini mühürledi.

- "Büyük ihtimalle su ala ala patlama yaptı"

Çevre sakini Havva Erçin, basın mensuplarına, belediyeden gelen bir memurla konuştuğu sırada duvarların çatırdamaya başladığını gördüğünü söyledi.

Memurun ve kendisinin bu nedenle aniden kaçtığını dile getiren Erçin, "O anda da yol çöktü. Ama ondan da ilerisi sabahleyin zaten çökmüş. İki gün önce orası çatlamaya, su fışkırmaya başlamış. Büyük ihtimalle su ala ala patlama yaptı." dedi.

Erçin, Beyoğlu Belediyesinden yetkililerin aileleri geçici olarak bir yere yerleştireceklerini söylediklerini, şu an 3 binanın boşaltılıp mühürlendiğini anlattı.

Kanalizasyon ve şebeke suyundan sızmaların etkisiyle toprak kaymasının yaşanmış olabileceğine dikkati çeken Erçin "Üç gün önce Büyükşehir Belediyesi geldi, orayı kazdılar. Kazdıktan sonra kapatmadılar. Benim bu alt temel olmadığı için, müstakil ev olduğu için orada oyuklar vardı, oraya sular girmiş. Yukarıdan gelen sular artık tam nasıl oldu ben de bilmiyorum. Sonra 'Geleceğiz.' dediler, bir daha gelmediler. Orayı da kapatmadılar. Benim evim şimdi ondan da tehlikede. Üç gün önce yan komşumla konuştuk. Dedik ki imza toplayalım, şikayet edelim, Büyükşehir gelsin bu yolu yapsın. Bu yıkılacak çünkü." dedi.

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