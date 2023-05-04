Akşener: Gelecek hafta daha da vahim şeyler yaşayacağız

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bir seçime gidiyoruz, sanırsınız ki Allah Allah nutuklarıyla savaşa gidiyoruz. Bu seçim bir savaş değil. Biz düşman değiliz. Herhalde gelecek hafta daha da berbat, daha da vahim şeyler yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın para birimi levanın Türk lirası karşısında değerlendiğini belirten Akşener, "1 liraya 2 leva alıyordunuz. Bugün 11 lira veriyorsunuz 1 leva alıyorsunuz. Dün Edirneliler siz gidiyordunuz Bulgaristan'a, bugün Bulgaristan'dakiler geliyor, Edirne'den alışveriş yapmaya. Türkiye'de vatandaşların alım gücü gitti" şeklinde konuştu.

Edirne'nin tarım şehri olduğunu anlatan Akşener, tarım politikası hakkında açıklamalarda bulundu, Akşener, "Tarım şehri Edirne'de Ergene Nehri temizlenmedi, sulama kanalları tamamlanmadı. Türkiye'de üretilen pirincin yüzde 50'si Edirne'de yetiştiriliyor ama Tarım Kredi Marketlerinde Yunanistan pirinci satılıyor. Et, mercimek, nohut, buğday, mısır, pirinç, saman, hayvan başka ülkelerden ithal ediliyor" açıklamasında bulundu. Köylerde insanların yaş ortalamasının 50-55 arası olduğunu belirten Akşener, "Köylere gidip tarım üretimi yapmaya karar veren gencimizin ve eşinin BAĞKUR veya SSK primini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz. Havza tarımı yaparak ekilen ürünün hasadı yapılmadan tarlaya ekildiği anda fiyatını önceden ilan edeceğiz. Mazotta, yemde, gübrede süspansiyonu en başında uygulayacağız. Bir ay içerisinde tarım için bütün köy okullarını açacağız. Bir ziraat mühendisi, bir veteriner, tekniker ve öğretmen atayacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Bir alanların da ödeyip parasını geri alacağız" ifadelerine yer verdi.

Emniyet mensuplarının çalışma şartları hakkında da açıklamalarda bulunan Akşener, "Şerefli Türk polislerinin terör tazminatlarını gerçekten hak ettikleri noktaya getireceğiz. 12-36 diye bir saat olmayacak. Çocuklarına, eşine vakit ayıracak bir çalışma düzeni kuracağız" dedi.

Ardından Akşener, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli milletvekili adaylarını platforma davet ederek tanıttı.