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Bakan Akar'dan seçim değerlendirmesi: Mesele memleketimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne az bir süre kaldığını belirterek "Mesele memleketimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği. Biz buna gayret gösteriyor, bunun için çalışıyoruz. Amacımız, niyetimiz bu. Yerli ve milli bir duruş var, bekamız için bir tavır, iddia var, bir de buna karşı olanlar var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 23:13, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 23:26
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Bakan Akar'dan seçim değerlendirmesi: Mesele memleketimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, MÜSİAD Kayseri'nin düzenlediği "Genişletilmiş İstişare Toplantısı"nda, son 20 senede Türkiye'de önemli yatırımların yapıldığını belirtti.

Bunların korunmasının önemine değinen Akar büyük ve güçlü Türkiye'nin önündeki en büyük tehdidin terör olduğunu söyledi.

Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarının teröristlerin başlarına yıkıldığını dile getiren Akar, "Terörü kaynağında yok etme konsepti ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörist nereye kaçarsa peşindeyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesine." diye konuştu.

Türkiye'nin başka Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, sınırlarına, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar 40 yıldan beri musallat olan terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti.

Terörle mücadele sayesindeki kazanımlar sonucu Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların rahata ve huzura erdiğini aktaran Akar şöyle konuştu:

"Bir daha eski günlere, yine kan ve göz yaşlarına dönmek istemiyoruz. Fakat maalesef bu konuda bazıları Kandil ile konuşuyor. Kandil ile konuşanlar ittifak ile konuşuyor. Teröristlere vaatlerde bulunuyorlar, 'Bebek katillerini bırakacağız.' diyorlar. Biri 'Öyle bir şey yapmam' diyor, ertesi gün başkası 'Var, biz bırakacağız' diyor. Yalanlarını kapatmak için her türlü çelişkili ifadeyi kullanıyorlar."

Bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Akar, "Terörle mücadele bitmedi. Terör örgütünde büyük çöküş var. Bunlar sahiplerini çağırıyorlar, 'Bize yardım edin, bizi kurtarın.' diyorlar. Bununla birlikte 14 Mayıs'taki seçimi de bir umut olarak görüyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne az bir süre kaldığını hatırlatan Akar, "Mesele memleketimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği. Biz buna gayret gösteriyor, bunun için çalışıyoruz. Amacımız, niyetimiz bu. Yerli ve milli bir duruş var, bekamız için bir tavır, iddia var, bir de buna karşı olanlar var. Herhangi bir şekilde bu konuda bir zafiyet bizim başımıza çok işler açar. Bu işin şakası yok." diye konuştu.

Öte yandan Akar, program öncesinde, Yeraltı ve Hunat çarşıları ile bir alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret etti, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Dadaloğlu Parkı'nda düzenlediği piknikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar Akar'a yoğun ilgi gösterdi.

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