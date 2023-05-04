Bakan Kurum'dan 'rakibim devletin tırı' diyen İyi Partili adaya cevap
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'rakibim devletin tırı' diyen İYİ Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Orhun Ertürkmen'e sosyal medyadan yanıt verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 23:35, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 23:37
Bakan Kurum sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı;
Değerli genç arkadaşım,
Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı.
Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin.
Değerli genç arkadaşım,Murat KURUM (@murat_kurum) May 4, 2023
Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı.
Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin. https://t.co/DOIU5mHsvG