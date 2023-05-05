5 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin ve Muğla'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Mersin/13.00/Muğla/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Kadıköy'de iş insanları buluşmasına, cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbete, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katılacak, Büyükada'da AK Parti standına ziyarette bulunacak, ikindi namazı sonrası vatandaşlarla sohbet edecek, Halk Eğitim Merkezi'nin açılışına iştirak edecek, "Adalı" vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00-18.30)

2- Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, AK Parti Ulubey, Gölköy ve Mesudiye ilçe teşkilatlarını, esnafı ve CLS Tekstil Fabrikası'nı ziyaret edecek.

(Ordu/10.00-16.45)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum ve Yozgat'ta "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Çorum/14.30/Yozgat/17.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Florya'da Mardinliler Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

5- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Kurulu toplantıları devam edecek.

(Ankara/10.00)

6- ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Zafer Partisi İl Teşkilatını ziyaret edecek, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyecek, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Kayseri/14.00/14.30/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek savunma sanayisi yatırımlarına ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/10.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te TSO ile yapacağı toplantılar sonrasında açıklamalarda bulunacak, bu şehirlerde ve Hatay'da konteyner kentleri ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/09.15/Gaziantep/15.00/Hatay/18.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2022 yılı çiğ süt ve kırmızı et üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Karşıyaka, İzmir ve Göztepe spor kulüplerini ziyaret edecek, Buca'da Balkan göçmenleri programı, EVKA-1 mitingi ve seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından öğretmenevi kafe ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/10.00-22.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turu dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Fenerbahçe Opet ikinci maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son hafta mücadelesi Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççıkspor maçıyla başlayacak.

(Muğla/14.00)

6- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.30)