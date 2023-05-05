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MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı

MİT, DEAŞ'ın sözde elebaşı el-Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı. Miski Köyü ve çevresinde gece gündüz keşif yapan MİT elemanları, sürekli aynı eve girip çıkan bir kişiden şüphelendi. Kureyşi'nin o evde olduğu tespit edilince karar verildi ancak sivillerin zarar görmemesi için operasyon iki ay bekletildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 07:36, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 07:38
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MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı

Güvenlik ve gizliliğe son derece önem verdiği belirtilen DEAŞ'ın sözde yeni emiri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin ölümüyle sonuçlanan MİT operasyonunun perde arkası netleşmeye başladı. Sahte kimlik kullanan Kureyşi'nin sık sık yer değiştirdiğini belirleyen güvenlik kaynakları, şahsa para ve kalacak yer konusunda yardımcı olup lojistik destek sağlayan bir kuryeye ulaştı. Uzun bir teknik takibin ardından MİT, sözde halifenin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te bulunduğu tespit etti.

ÖNCELİK SİVİLLERİN GÜVENLİĞİ

Bu bilgiyle birlikte, Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde kurulan özel ekip, teröriste yönelik operasyon hazırlıklarına başladı.

MİT ÖZEL EKİP KURDU

Elebaşının yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan günü operasyon için düğmeye bastı. Baskın öncesi sivillerin zarar görmemesi için çevre güvenliğe alındı. 4 saatlik operasyonu, MİT'in bu özel ekibi yönetti.

ÇAĞRIYA KARŞILIK VERMEDİ

İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan yerde saklandığı tespit edilen Kureyşi, "Teslim ol" çağrısına cevap vermedi. Kureyşi'nin yakalanacağını anladığında üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yaşamına son verdiği ifade ediliyor.

DNA ÖRNEKLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan Türk güvenlik birimleri, patlamanın etkisiyle ortalığa saçılan DNA örneklerinin araştırılması için 2 farklı yol izliyor. Türkiye tarafından yapılacak DNA eşleştirmesinin koalisyon güçleriyle paylaşılabileceği ifade edilirken, Türk güvenlik birimleri ceset parçalarından aldığı doku örneklerini DNA araştırması için koalisyon ülkeleriyle de paylaştı.

Burak Doğan

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