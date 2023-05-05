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'Kurban Bayramında 15 bin lirayı hesaplarınızda göreceksiniz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Söz veriyorum, Kurban Bayramında 15 bin lirayı hesaplarınızda göreceksiniz

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 08:00, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 08:02
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'Kurban Bayramında 15 bin lirayı hesaplarınızda göreceksiniz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de miting yaptı. Hava muhalefeti nedeniyle uçağı rötar yapan Kılıçdaroğlu, alana gecikmeli geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

"ÇOCUKLAR OKULDAN TOK GELECEK"

Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi birlikte büyüteceklerini ve güzel bir Türkiye kuracaklarını ifade ederek "Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla toplumsal bir hareket etmemiz lazım. Yaşanılan sıkıntılardan kurtulmak için Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Birlikte sandığa gideceğiz, beraber ve birlikte Türkiye'yi birlikte değiştireceğiz. Halkın iradesi ve demokrasiyle geliyoruz. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Sizlerin oylarıyla o koltuğa oturduğumda, sizler için çalışacağım ve sizlere için yeni bir umut olacağız. Arkadaşlarla birlikte pikniğe ve gezmeye değil, beraber sandığa gideceğiz. Gençlerimiz ve kadınlarımızın çözüm bekleyen tüm sorunlarını çözeceğiz. Sevgili annelere sözüm var; çocuklarınız okulda suyunu içecek, yemeğini yiyip evine tok dönecek. Artık tüm çocuklar, okullarında en iyi şekilde beslenecek ve sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilecek" dedi.

"EMEKLİYE BAYRAMDA 15 BİN TL VERECEĞİZ"

Tarlada çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini vadeden Kemal Kılıçdaroğlu "Tarlada çalışan kadınlar, günü geldiği zaman mutlaka emekli olacak. Aile Sigortası Desteğini getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri, asgari ücretin altında almayacak. Kadının hesabına yatacak, gidip çekecek ailesinin karnını doyuracak. Onun yoksul olduğunu, ondan başka kimse bilmeyecek. Hiçbir ailenin elektriği, suyu ve gazı kesilmeyecek. Emeklilere 2015 tarihinden bu yana Ramazan ve Kurban bayramlarımda en az 2 asgari ücret kadar ikramiye verilmesi gerektiğini söyledim. Sonra bin lira verdiler ve şimdi biraz daha artırdılar. Söz veriyorum, Kurban Bayramında 15 bin lirayı hesaplarınızda göreceksiniz" diye konuştu.

"AVM'LERİ HAFTADA 1 GÜN KAPATAĞIM"

Kemal Kılıçdaroğlu, polislere de sözü olduğunu dile getirerek "Göreve gelir gelmez, 100 bin güvenlik görevlisi alacağız. Polis kardeşimiz 8 saat çalışıp evine dönecek. 100 bin öğretmenin de atamasını yapacağız. Esnaf kardeşlerimiz zor durumda. 6 lider söz verdik. Göreve gelince Esnaf Bakanlığı kuracağız. Alışveriş merkezlerini 1 gün kapatacağız. O gün vatandaş gidip esnaftan alışveriş yapacak. Hiç kimsenin, hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir yapı kuracağız. Alın teri dökenin alnını öpeceğim, alın terinin hakkını vereceğim" ifadelerini kullandı.

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