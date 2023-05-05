Kargo şirketleri kurye bulamıyor

Kargo ücretlerine yapılan fahiş zamlar vatandaşları isyan ettirdi. Birçok kişi, sosyal medya ve tüketici bloglarında 'kargo ücreti zamlarına dur denmeli' paylaşımlarında bulundu. Firmaların, taşıma ücretlerine son 1 yılda 3 defa zam yaptığı belirtildi. Yılbaşında özel bir şirketin ortalama 30 TL olan taşıma ücretinin 60 liraya çıktığı aktarıldı. Bazı ürünlerde kargo ücretinin sipariş tutarının bile üzerine çıkması kamuoyunda şikayetlere sebep oldu. Firmalar ise yapılan zamların akaryakıtla ilgili değil, çalışan maaşlarında yaşanan artışla alakalı olduğunu ifade etti.

MAAŞ BEĞENMİYORLAR

Sektörün en büyük kargo şirketlerinden birinde şube müdürü olarak görev yapan Ramazan Buldu, gazetemize yaptığı açıklamada çalışmak için gelenlerin maaş beğenmediklerini aktardı.

KAAN ZENGİNLİ-