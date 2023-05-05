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Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı olacak

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2012 yılında en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar gerileri. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez asgari ücretin 2.5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak." dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 08:26, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 08:27
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Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı olacak

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım, gece 01.00'de burada görüşelim." çağrısı yaptıktan sonra memurlarla ilgili açıklama yaptı.

"Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse, tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam." diyen Kılıçdaroğlu, "Ben rakam insanıyım, rakama bakarım, kararımı veririm. 2012 yılında en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar gerileri. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez asgari ücretin 2.5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak." ifadelerini kullandı.

"Sözleşmeli öğretmen, ücretli, öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız"

Hayatının 27.5 yılını devlette geçirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Memurlara baharı getirecek biri varsa inanın bana o da Bay Kemal'dir. Şunu da ekleyeyim, memurlarımızın tek sorunu maaş da değil. Mesela polislerin çalışma saati günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor. Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu. 1 milyon 200 bin öğretmenimiz, kalabalık sınıflardan, okullarda hijyen sorununa ve malzeme sıkıntısına kadar pek çok imkansızlıklar içinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar. 15 Mayıs'tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenler kadrolu olacak. Daha neler yapacak neler bu Bay Kemal, bekleyin görün." vaatlerinde bulundu.

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