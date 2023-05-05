Dolar baskı altında, altın ralli yaptı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son bir yılı aşkın süredir ve son kırk yılın en hızlı artış gösteren para politikası sıkılaştırma programınında artık sona gelindiği mesajı vermesi altın ve gümüş piyasasında hareketlilik yarattı. Derinleşen bankacılık endişeleri Fed faizini duraksattı. Bu ons altını güçlendirirken, içeride gram altın rekor seviyeye yükseldi.

Fed beklendiği üzere 25 baz puan faiz artırımı kararı alarak, faizi yüzde 5.25 seviyesine kadar çekip 2007 yılından beri en yüksek seviyeye yükseltmiş oldu. Karar sonrası basın karşısına geçen Başkan Jerome Powell veriye bağlı olarak bundan sonraki kararları vereceğini duyurdu. Özellikle banka ifl aslarına dair gelen sorulara, şimdilik endişelenecek bir şeyin olmadığını savunan başkan, faiz artış döngüsünün de sonuna gelindiğini ima etti.

Altın, Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı sonrası sıkılaşma döngüsünü sonlandıracağının sinyallerini vermesi ve ABD'de bankacılık krizine dair endişelerin artmasıyla yükselirken gram altın da rekor kırdı. Spot altın ons başına 2079 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken gram altın 1300 TL ile rekor yeniledi.

Ons altın için sırada 2.080 direnci var

Sonrasında ons fiyatlar kar satışlarıyla 2.030-2.040 bariyerine indi. Gram altında da bir miktar gevşeme yaşandı. Uzmanlara göre alım yönlü hareketlerin sürmesiyle altında izlenecek direnç seviyeleri önce 2.068 sonrasında ise 2.080 dolar olacak. Ancak satışların ağır basması halinde fiyatların 2.030 doların altına çekilebileceği ve o zaman da 1.995 dolara varan satışların yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ancak altının özellikle dolar üzerinde yılın geri kalanında baskı arttıkça 2100-2300 dolara yükselmesi bekleniyor. Bank of America ise altında 2.500 dolarlık iddialı beklentisini koruyor.

Para gümüşe park etmeye devam edecek

Fed'in artan bankacılık krizi ortamında 'faize dur deme vakti geldi' demesi ons gümüşü 26 dolara yaklaştırdı. Uzmanlara göre gümüş burada kalmayacak ve yatırımının parasını park ettiği önemli bir yatırım aracı olarak yoluna devam edecek. Bunun öncelikli nedeni Dolar Endeksi'nin zayıfl aması. ABD Doları geçen yıl yeni zirvelere çıktığında, doları hiçbir şey durduramayacak gibi görünüyordu. Güçlenen dolar rüzgarı, altın ve gümüş gibi değerli metalleri bastırıyordu. Ancak dolar endeksi zirvelerinden yaklaşık yüzde 15 düştü ve son 4 ayın 3'ünde 100-102'lik kritik destek bölgesinin yakınında kapandı. Bu da değerli metaller için bir itici güç vazifesi görüyor. Diğer taraftan Gümüş Enstitüsü küresel gümüş talebindeki artışın büyük bir arz açığı ortaya çıkardığı uyarısı yaptı. Talebin arzın üzerine çıkması fiyatları destekleyecek bir unsur. Uzmanlara göre gümüşün arkasındaki momentum, metali bir noktada 30 dolarlık zirveye taşıyabilecek bir dizi yüksek seviyeye işaret ediyor. SKCharting.com'un baş teknik stratejisti Sunil Kumar Dixit, bu yükseliş trendinin bozulmaması halinde fiyatların 29.10 dolara çıkabileceği tahmininde bulunuyor.

Evrim KÜÇÜK / Ekonomim