AK Partili Zengin ile CHP'li Altay sokakta birlikte türkü söyledi

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala partilerin ve adayların seçim bölgelerindeki mesaileri de yoğun olarak sürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da İstanbul 3. Bölge'de seçim çalışmaları devam ediyor. İki isim bugün Silivri'de karşılaştı. Zengin ve Altay Silivrili gençlerle "Gesi Bağları" türküsünü söylediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

AK Partili Özlem Zengin o anları sosyal medya hesabından paylaştı.