PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terörist Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.

Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

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